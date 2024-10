Accident de moto a la rotonda de Prada Casadet

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un motorista ha resultat ferit en un accident que s'ha produït poc abans de les 11 hores a la rotonda de Prada Casadet. El sinistre ha tingut lloc dins del punt de rodó davant l'Estació Nacional d'Autobuses en topar la motocicleta i un vehicle que circulaven en sentit nord.

Els bombers s'han traslladat al lloc dels fets per atendre el ferit i de moment es desconeix l'abast de les lesions que hagi pogut patir. La policia s'ha desplaçat al punt del sinistre per determinar el que ha succeït i els urbans d'Andorra la Vella estan regulant el trànsit. La circulació s'ha tallat una estona en sentit pujada per l'avinguda Tarragona i s'han registrat retencions.