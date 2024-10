Vives inicia la visita pastoral a Sant Julià amb Serrano

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, i el bisbe coadjutor, Josep-Lluís Serrano, van oficiar ahir a la tarda la missa posterior a l’assemblea de l’església parroquial de Sant Julià i Sant Germà de Lòria. Una reunió que va comptar amb la participació activa de tots els membres religiosos de la comunitat com sacerdots, consagrats, equips bàsics, voluntaris i coordinadors dels grups parroquials per revisar les tasques de la parròquia, per analitzar les necessitats evangelitzadores i programar l’acció pastoral per a un període determinat.