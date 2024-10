Suport d’Andorra a una nova declaració contra la invasió russa

Publicat per Gerard del Castillo Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra, en el marc de la reunió de tardor del comitè del Fons Monetari Internacional, ha signat una declaració, amb quinze països més, en què torna a criticar la invasió russa d’Ucraïna. En la declaració, que els Països Baixos fan en nom del Principat i de la resta d’estats que la signen, s’assenyala que “continuem al costat d’Ucraïna i el seu poble i recordem la ferma condemna de l’Assemblea General de les Nacions Unides (AGNU) a l’agressió de la Federació Russa contra Ucraïna”. S’afegeix que “la Federació Russa continua ignorant la demanda de l’AGNU que ha de cessar immediatament l’ús de la força contra Ucraïna”. Afirmen que “amb milers de vides perdudes, milions de refugiats i una gran part de l’economia del país destruïda, la guerra ha tingut un impacte humanitari, econòmic i financer enorme a Ucraïna, els seus països veïns i l’economia global”. Els signants “donem la benvinguda a l’assistència continuada de l’FMI a Ucraïna amb la màxima prioritat i agraïm els avenços fets per Ucraïna en virtut de l’acord EFF i el llançament d’un fons de desenvolupament de capacitat per a Ucraïna el febrer de 2024”. De manera paral·lela, expliquen, “continuarem treballant estretament amb socis internacionals, inclosa la UE, per donar suport a Ucraïna per cobrir les seves necessitats immediates de finançament extern i les importants necessitats de finançament per a la reconstrucció de la postguerra”.