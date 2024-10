El fenomen de la soledat

Relacionar-se amb altres persones és fonamental. Però amb l’auge de les xarxes socials i de les plataformes de comunicació sembla que cada cop costa més interactuar. “Hem oblidat la importància de les relacions”, assevera el sociòleg de l’AR+I, Joan Micó. De fet, no és gens estrany llegir aquesta afirmació, perquè és el que passa en el dia a dia. Quantes persones tenen el mòbil sobre la taula en un restaurant? Quantes persones mantenen una conversa amb una altra mentre viatgen amb bus en contraposició de les que fan ús del mòbil? Quantes persones viatgen per penjar fotos a les xarxes en llocs remots?

Els dispositius electrònics són molt presents a la nostra societat, i això és un problema perquè s’està anant cap a un “procés d’individualització”, assenyala Micó. “És molt important relacionar-se amb els amics i la família perquè crea xarxa i això genera la sensació de benestar”, explica el sociòleg, que afegeix que les societats de l’Europa del Sud comencen a experimentar el que succeeix al nord.

Per l’expert en aquesta temàtica, el procés d’individualització no és només a causa de les xarxes socials, que fan que les relacions siguin “menys interpersonals”. També hi contribueix el clima, les jornades laborals o la reducció de famílies nombroses. Sobre la meteorologia, Micó indica que hi ha estudis que mostren que el fred “fa canviar les relacions”, perquè la tendència “és sortir menys”. Les jornades laborals són un altre capítol d’aquest procés, atès que bona part de la població “treballa en el turisme i és difícil coincidir amb altres persones”, apunta l’expert de l’Andorra Recerca i Innovació, que també afegeix que molts dels assalariats provenen de l’estranger i no tenen tants amics o la família a prop.

Precisament, la qüestió de l’amistat és un dels temes recurrents amb què es troba la psicòloga especialitzada en neurociència Mireia Català Gascón. “Alguna persona de Barcelona que ha trobat feina aquí em diu que li costa molt obrir-se i queden molt en el nucli laboral”, relata. “Socialment, Andorra és molt tancada, la mentalitat no és tan oberta”, explica Català. De fet, l’experta explica que rep consultes de gent gran que volen conèixer noves persones, però que no s’esforcen a buscar-ne perquè tenen por que no se’ls accepti. “Els dic que s’apuntin a fer activitats, com pàdel, però em diuen que no tenen l’edat per fer-ho”, descriu Català.

ELS JOVES

La soledat s’accentua encara més entre adolescents. En aquesta franja de la població, hi ha més “soledat”, perquè hi ha una forta “crisi d’autoestima”, tenen “molta por de ser rebutjats” i els “importa molt el que pensen els altres”, detalla l’especialista en psicologia, que afegeix: “Això és un factor que a l’adolescència sempre s’ha donat, però ara més”. Aquest fet ve motivat perquè la tecnologia genera moltes influències i estigmes, ja que els joves es comparen amb les persones influents de les respectives plataformes. “Jo no tinc el cos d’aquesta influenciadora’, i això genera força problemes d’alimentació i fa que s’aïllin i entrin en depressió”, explica Català per posar-ne un exemple, i hi afegeix: “Tinc molts nens que no volen interactuar i això al final genera que estiguis més sol”.