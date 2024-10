La capital acull el segon concert de la Temporada amb l'actuació de Perla Batalla

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de l’èxit de la primera actuació de la Temporada Morabanc Andorra la Vella, amb Gary Matthewman i Golda Shultz al Teatre Comunal, el Centre de Congressos es prepara per rebre una de les veus reconegudes de l’escena internacional: Perla Batalla. El concert tindrà lloc el pròxim 30 d’octubre a les 20.30 h.

Perla Batalla, nascuda a Los Angeles en una família d’orígens mexicans i afroamericans, és coneguda tant per la seva carrera en solitari com per la seva estreta col·laboració amb el llegendari Leonard Cohen. Batalla oferirà al públic andorrà una actuació centrada en el seu homenatge a Cohen, interpretant temes tan emblemàtics com Bird on the Wire i Hallelujah, a més de composicions pròpies que reflecteixen dues dècades d'intercanvi artístic amb el mestre canadenc.

L'artista actuarà acompanyada de la seva banda, en la qual destaca la presència del músic andorrà Lluís Cartes. Les entrades són a la venda a la web www.latemporada.ad a 20 euros amb descomptes del 50% per a joves i majors de 65 anys a més d’estudiants en escoles de música i dansa.