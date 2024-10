“Amb el treball cinematogràfic busques l’emoció del públic”

Va estudiar filologia anglesa, direcció cinematogràfica i direcció escènica i dramatúrgia. Ha estat director de l’Escena Nacional d’Andorra durant vuit anys, càrrec que deixa ara. Amb l’Hector Mas han dirigit el curtmetratge de El mal donat, que s’ha presentat a la 57a edició del Festival de Sitges.

Com va sorgir la idea del curt?

La idea inicial va ser de l’Hector. Van ser les jornades de bruixeria a Sant Julià de Lòria i, després d’escoltar diverses xerrades i conèixer sobre el tema, de sobte li van venir una sèrie d’imatges i el títol, que era El mal donat. Normalment, acabes el projecte i trobes el títol, però en aquest cas ho vam fer al revés.

Quin conflicte sorgeix?

Al guió, la disputa principal és entre dues germanes que tenen una visió de la realitat de la dona a l’Andorra del segle XVI que difereix una mica. Com que la temàtica no era gaire coneguda fins fa poc i vam veure que hi havia certa rellevància perquè les violències masclistes encara existeixen, pensàvem que podia interessar el públic actual, més enllà de la reflexió en el pla històric.

Com va ser gravar en espais que representen la cultura andorrana?

Era una de les qüestions que ens afavorien, ja que tenim la sort que a Andorra pel que fa a patrimoni hi ha molts espais que encara es conserven com eren a l’època. Quant a producció i direcció artística, era molt profitós per a nosaltres perquè amb un condicionament mínim ja teníem els espais que necessitàvem. Hem gravat a Casa Rull, Casa Cristo, els Cortals d’Encamp, el Colomer i a Sant Serni de Nagol.

Voleu fer arribar algun missatge als espectadors?

Les conclusions i les reflexions del curt depenen de l’espectador, però quan fas un treball cinematogràfic, sobretot busques l’emoció del públic, i més en aquest cas. La nostra intenció era crear una reflexió a nivell històric que el país havia format part, com moltes zones d’Europa, d’una pràctica terrible (cacera de bruixes), i així fer un pont amb l’actualitat per, potser, veure que hi ha certes coses que no han canviat del tot. El curt El mal donat tracta la llibertat pròpia i l’aliena i el coratge que requereix ser lliure i sentir-se’n.

Com ha sigut l’experiència al Festival de Sitges?

Molt bona. Personalment, tant per a l’Hector com per a mi, és un festival molt especial, perquè som fanàtics del gènere fantàstic. Tot i que el curtmetratge el tracta, però no d’una manera convencional, estàvem en una secció que es diu Noves Visions, que ofereix altres punts de vista del gènere. És un festival de gran importància en el circuit i et dona molta visibilitat ja només pel fet d’estar seleccionat. Les portes que et pot obrir són molt importants.

Quines són les reaccions?

Molt positives, tant a l’estrena com el que ens ha dit el públic, encara que finalment no vam tenir cap premi.

On voleu arribar amb el curt?

Tan lluny com puguem. La distribuïdora Selected Films reproduirà el curt per tot el món durant un any. Ja és un bon pas per començar.