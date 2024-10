Roben el fons de caixa d’un restaurant de la capital en ple matí

Un establiment de restauració de l’avinguda Doctor Mitjavila d’Andorra la Vella va patir ahir un robatori poc abans del migdia. El lladre es van endur els 300 euros de la caixa enregistradora del restaurant, “que era el que hi havia de fons per començar el dia”, segons va apuntar el gerent.

Els responsables del restaurant es van adonar del robatori a les 11.45 hores i van denunciar els fets a la policia, que es va traslladar immediatament a l’establiment de la capital. El local de restauració consta de dos espais separats: un de servei als clients, amb una petita barra de bar i on es troba la caixa enregistradora, i un altre en el qual hi ha la cuina i el rebost.

El robatori va tenir lloc després que una treballadora que estava fent les tasques de neteja del restaurant es deixés la porta oberta, amb el pal de fregar barrant el pas, mentre anava cap a l’altre local. “La companya va tornar cap al restaurant i quan va veure les petjades que hi havia a terra, perquè estava moll, va anar corrents a mirar la caixa enregistradora i va veure que no hi havia els diners”, va explicar el gerent del restaurant.

La policia va iniciar la investigació per cercar l’autor del robatori amb l’ajuda de les càmeres de videovigilància dels establiments propers al local, ja que el restaurant afectat no disposa d’aquests aparells. “Les imatges visualitzades per la policia no van servir per identificar l’autor dels fets, però encara queda una càmera d’un local adjacent per consultar i en aquella es podria veure alguna cosa”, apunta el gerent, convençut que l’autor no va tardar més de quaranta segons a robar els diners de la caixa i marxar. “Pujava de l’hotel Màgic i va marxar pel mateix camí”, afirma el propietari del local, que espera recuperar els diners de la caixa i que la policia pugui detenir l’autor dels fets.