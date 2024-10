“Qui compra droga és per col·locar-se. Qui vol CBD? Era per vendre a epilèptics?”

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El posicionament de la Fiscalia, el relat que feia, va fer remoure en diverses ocasions de la cadira l’acusat, els seus familiars i d’altres persones que seguien la vista entre el públic i que donen suport al processat en la defensa que entrava al país amb un producte que no és estupefaent. Gestos, negacions amb el cap, però també xiuxiuejos i algun comentari que van fer intervenir la presidenta del tribunal, Canòlic Mingorance, per demanar que no s’interrompés l’acusació. L’acusat va respondre en el torn d’última paraula qüestionant amb un seguit de preguntes a l’aire que estigui acusat de tràfic d’estupefaents: “Mai he comès tràfic, era per al meu propi consum, era CBD, qui vol comprar CBD light? Qui compra droga és per col·locar-se, o l’anava a vendre a epilèptics? No li trobo el sentit.”