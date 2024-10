Lladós insisteix a França i Espanya per aconseguir el prestador d’última instància

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La reunió de tardor del Fons Monetari Internacional (FMI) celebrada a Washington va servir perquè el ministre de Finances, Ramon Lladós, juntament amb la secretària d’Estat de Finances Internacionals, Noëlia Souque, i el director general de l’AFA, David Cerqueda, hagin tornat a insistir a França i Espanya per aconseguir el prestador d’última instància.

Durant el desplaçament, la delegació andorrana va aprofitar l’ocasió per trobar-se amb els representants del Banc d’Espanya i del Banc de França per continuar explorant vies de cooperació després de l’adopció de l’acord d’associació. Paral·lelament, a l’assemblea de l’FMI –que va congregar 191 representants dels 191 països que formen part d’aquest organisme– es van tractar temes com ara les perspectives econòmiques mundials, el desenvolupament econòmic i el suport als països en vies de desenvolupament. En l’estada a Washington també es van celebrar trobades bilaterals amb representants de l’FMI i amb ministres de Finances i secretaris d’Estat d’Hongria, Itàlia, Eslovènia, Espanya, Xipre, Luxemburg, els Països Baixos, Bèlgica, San Marino i Liechtenstein.

A més, durant les darreres setmanes, Estadística va comptar amb l’assessorament tècnic de la divisió de finances públiques de l’FMI, amb l’objectiu d’adaptar les dades estadístiques referents a les finances del sector públic a la normativa internacional.