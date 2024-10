Entreteniment pedagògic

Publicat per Dani Silva Verificat per Creat: Actualitzat:

Transversalitat i pedagogia. Aquesta és la idea conjunta que traspua de l’estand de l’acord d’associació per la Unió Europea a la Fira d’Andorra la Vella, la qual està revestida per una aposta clara per la tecnologia i la intel·ligència artificial per tal d’atreure persones de totes les edats. Al llarg del matí, alguns visitants van sentir curiositat per la triple oferta que es proposava des de la secretaria d’Estat que encapçala el negociador andorrà amb Europa, Landry Riba, omnipresent durant tot el dia.