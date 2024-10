El comú vol canviar la Fira d’Andorra la Vella

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, està convençut que la Fira necessita “una transformació”. És per aquest motiu que ahir al migdia en declaracions als mitjans de comunicació, després de la inauguració de l’esdeveniment, va anunciar que la corporació organitzarà un concurs d’idees per definir com ha de ser la Fira d’Andorra la Vella en els pròxims anys. Abans, però, va remarcar que caldrà disposar d’una avaluació acurada de l’edició d’aquest any.

“L’essència de la Fira es mantindrà, però sí que hem de tenir unes noves directrius”

Sergi González, Cònsol major de la capital



González no va donar gaires detalls sobre el concurs d’idees, ja que el projecte està en fase embrionària. Sí que va apuntar que els comerciants i les empreses del país en seran els protagonistes. Tot i els canvis anunciats, el cònsol va voler transmetre un missatge de tranquil·litat: “L’essència de la Fira es mantindrà, però sí que hem de tenir unes noves directrius de cap a on hem d’anar”.

“Qualsevol iniciativa [per part del comú] que sigui per millorar [la Fira] serà benvinguda”

Xavier Espot, Cap de Govern



La 45a edició del que, sens dubte, és un dels esdeveniments més importants de l’any per al sector comercial i les entitats del país va obrir les portes ahir al matí amb 194 expositors, vuit més que el 2022. Són 12.000 metres quadrats de superfície, repartits entre l’envelat, situat a l’aparcament, el Parc Central i el passeig del riu. Aquest any la zona d’expositors s’ha ampliat en uns 500 metres quadrats, en detriment de l’espai destinat als concessionaris de cotxes.

La zona d’exposició de vehicles de la Fira d’Andorra la Vella.Fernando Galindo

Pel que fa a la idea del comú d’Andorra la Vella de repensar com ha de ser la Fira, el cap de Govern, Xavier Espot, va mostrar-se partidari de “pensar-ho bé” abans de “canviar coses que fa molts anys que s’estan fent i que funcionen raonablement bé”. Malgrat tot, Espot va remarcar que “qualsevol iniciativa que sigui per millorar serà benvinguda”, i va recordar que el Govern acompanyarà el comú “sigui quina sigui” la iniciativa que finalment proposi.

MULTIFUNCIONAL

Una altra de les preguntes que van tornar a sorgir en les declaracions del cap de Govern va ser l’edifici multifuncional. És cert que l’executiu l’ha descartat? Tot i que el pressupost del 2025 no inclou cap partida per al projecte, Espot va recordar que “la legislatura no s’acaba pas” l’any que ve. “Nosaltres hem de fer tries i establir prioritats, i ara mareix la nostra prioritat absoluta en matèria d’infraestructures són les desviacions de Sant Julià i de la Massana i, sobretot, tot allò que té a veure amb l’habitatge”.

Durant tot el cap de setmana la Fira acollirà activitats per a tots els públics de la mà de la cinquantena d’associacions participants. El comú espera superar aquest any la xifra de visitants de l’any passat (70.000). La Fira, va recordar González, “forma part de tots plegats, és el reflex d’allò que som i, sobretot, del que volem ser”.

GRANDVALIRA ENCARA LA TEMPORADA DE NEU AMB OPTIMISME Grandvalira Resorts espera que aquest any la temporada de neu sigui “més bona” que l’anterior. Tal com va afirmar el director comercial i de transformació digital de Grandvalira Resorts, Jordi Galceran, el fet que la tardor hagit estat més freda que la del 2022 els fa encarar els mesos vinents amb optimisme.



El directiu va fer aquestes declaracions davant de l’estand de l’empresa a la Fira, on cada any es formen cues per adquirir forfets. Tot i això, el fet que la venda d’abonaments s’hagi anticipat ha canviat els hàbits dels clients. “El 10% de la gent que havia comprat el forfet a la Fira de l’any passat ja el tenen.” Galceran va afegir que el nombre de forfets que es vendran al llarg del cap de setmana a l’estand de Grandvalira Resorts suposa el 9% del total de les adquisicions de la temporada.



Avui l’empresa ja ven la majoria de forfets (el 65%, concretament) en línia. Encara que la plataforma de comercialització digital és cada vegada més important, Galceran va assegurar que molta gent continua optant per comprar el forfet presencialment, a l’estand de la Fira: “És una ocasió per retrobar-se.”