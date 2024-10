El servei de salut mental ha tractat aquest any 937 menors d’edat

Tot bé? Obre’m i parlem és la nova iniciativa impulsada pel Govern que posa el focus a la salut mental dels més joves i que van presentar ahir la ministra Helena Mas i la secretària d’Estat Cristina Pérez. La cooperació amb la Fundació Ajuda i Esperança s’amplia després de l’activació del número de telèfon de prevenció del suïcidi (el 177); ara es posa en marxa un canal de WhatsApp per donar suport a adolescents i joves les 24 hores dels 365 dies l’any que també atendran les persones que treballen a l’organització. S’ha triat una fórmula de comunicació més propera al col·lectiu i una campanya que usa el seu llenguatge. La ministra de Salut, Helena Mas, va posar de manifest que les dades d’afectació d’aquestes patologies entre els més joves evidencien “que necessitem cada vegada més serveis i recursos, però, sobretot, que siguin adaptats”. La titular de Salut va actualitzar les dades d’atenció a menors del servei de Salut Mental del SAAS: 937 han acudit a les consultes externes entre el gener i l’agost d’aquest any. En els dotze mesos dels dos anys anteriors, el 2023 i el 2022, van ser 988 i 910, respectivament, constatant l’increment d’usuaris tractats. Quant a la Unitat de Conductes Addictives, aquest any ha atès cinc menors, l’any passat va ser la punta, amb trenta, i el 2022 en van ser nou. La ministra també es va referir als diagnòstics i va detallar que el 22% van ser trastorns d’ansiestat, dissociatius i relacionats amb l’estrès i que el 32% van ser trastorns emocionals i del comportament que normalment ocorren a la infància i a l’adolescència.

Amb el nou canal de missatgeria instantània a través del número 651 651 l’objectiu és oferir suport emocional a adolescents i joves en situació de crisi i que puguin expressar-se “en un espai segur i confidencial”. La manera de funcionar, segons va especificar el Govern, és que s’hi oferirà suport psicoemocional però també orientació i informació sobre els recursos assistencials i comunitaris existents al país i als quals pot acudir si demana ajuda. “Els joves i adolescents que no saben on acudir poden activar aquest xat. Volem donar un espai segur i confidencial on parlar del que els preocupi sense límits”, va exposar la secretària d’Estat de Salut. Pérez va afegir que el canal està especialment dirigit a adolescents a partir de 14 anys i a joves però que “en el cas que qualsevol familiar, company o amic tingui dubtes” també podrà usar el xat per demanar com ajudar o per consultar allò que li preocupi. El projecte compta amb el suport d’Andorra Telecom i la col·laboració de l’Associació per a la Defensa del Jovent en Risc (ADJRA) i està en funcionament des d’ahir.

El Govern va assenyalar que el xat de suport emocional forma part del desplegament del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions que es va aprovar l’anterior legislatura i va recordar que els eixos d’actuació estan enfocats a “acompanyar el país en la transformació del model existent cap a un de nou més plural, interdisciplinari, amb la persona al centre del projecte i amb un foment de l’atenció comunitària”. La ministra va incidir en la rellevància de la prevenció –”és una de les claus estratègiques que necessitem per fer front als problemes de salut mental”, va defensar– i de la detecció precoç per actuar abans que la problemàtica es cronifiqui.

PRESÈNCIA A LES XARXES

Durant la compareixença, Mas i Pérez també van presentar els nous perfils del ministeri a les xarxes socials per tal de “donar un impuls a la comunicació i ser més propers amb la ciutadania, proporcionant informació àgil i estar a l’abast de tothom”, va justificar la ministra.

ELS DETALLS

1. CANAL DE COMUNICACIÓ EN MARXA

La línia d’atenció es va activar ahir i l’objectiu és oferir suport emocional però també informació i orientació sobre els recursos assistencials.

2. COL·LABORACIÓ AMB AJUDA I ESPERANÇA

La col·laboració amb la Fundació Ajuda i Esperança s’amplia després de l’activació del telèfon de prevenció del suïcidi. També gestionen el nou canal.

3. NECESSITAT DE RECURSOS "ADAPTATS”

La ministra va posar de manifest que les dades d’afectació corroboren la necessitat d’activar recursos però “sobretot, que siguin adaptats”.