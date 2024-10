Sanció per no garantir la confidencialitat d’una carta

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) va sancionar al setembre una empresa de missatgeria postal per incomplir les mesures de seguretat en el lliurament de correu i no garantir la confidencialitat d’una carta. L’entitat va fer públic ahir que l’empresa ha rebut una amonestació per vulnerar la normativa en no disposar de contracte d’encàrrec de tractament i per la falta de mesures tècniques i organitzatives i destaca que no complir les mesures correctives pot comportar una multa d’entre 30.001 i 100.000 euros. La investigació de l’APDA es va iniciar per la reclamació d’un interessat que va denunciar que “l’accés indegut per part de terceres persones a dades personals i la vulneració de la confidencialitat de la informació”, segons revela en una nota de premsa. El denunciant va indicar que l’empresa de missatgeria postal “va lliurar una carta sense sobre tancat a persones diferents del destinatari, entenent, per tant, que aquesta darrera no havia aplicat les mesures tècniques i organitzatives per garantir la confidencialitat del contingut”.