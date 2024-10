Avís groc per la previsió de tempestes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El servei meteorològic ha activat l'avís groc per aquesta tarda i demà per la previsió de tempestes i pluges intenses que afectaran al conjunt del país. El front associat a la pertorbació de les illes britàniques ens deixarà precipitacions generalitzades durant la tarda i nit. Aquestes pluges poden ser intenses al vespre i no es descarta que es pugui sentir algun tro, segons informa el servei meteorològic.

Les precipitacions es poden convertir amb neu a partir de la cota 2.500, on poden caure fins a 2 centímetres de neu nova. Les temperatures màximes d'avui no superaran els 14 graus a 1.500 metres o els 16 graus a la capital, mentre que al Pas de la Casa aquestes es mantindran al voltant dels 6 graus.

La pertorbació es mantindrà i demà serà un dia inestable, amb precipitacions més intenses i continuades al llarg del matí, i més febles de cara a la tarda. Al vespre, aquestes cessarien per deixar una nit ennuvolada i un diumenge amb núvols alts però sense pluja, i amb temperatures a la baixa, que no superaran els 13 graus a la capital o els 3 al Pas.