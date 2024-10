El comú llançarà un concurs d'idees per definir com ha de ser la Fira del futur

Publicat per Víctor González Verificat per Creat: Actualitzat:

El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, ha anunciat avui al matí en declaracions als mitjans de comunicació que el comú llançarà un concurs d'idees per definir com ha de ser la Fira en els propers anys. "La nostra idea és estudiar quin tipus de fira volem", ha explicat. El mandatari, però, ha remarcat que tot i que s'hi facin canvis "l'essència de la Fira es mantindrà". El concurs d'idees, ha assegurat, haurà de tenir en compte l'experiència de la Fira d'aquest any i els anteriors: "Hem de recollir totes les dades i parlam amb els expositors".

La 45a edició de la Fira d'Andorra la Vella ha obert les portes aquest matí amb més de 194 expositors, vuit més que l'any anterior, i 12.000 metres quadrats entre l'envelat, situat a l'aparcament del Parc Central, els exteriors del parc i el passeig del riu. Enguany el comú ha decidit ampliar la zona d'expositors en 500 metres quadrats, en detriment de l'espai que es destina al sector de l'automòbil.

La Fira s'allargarà durant tot el cap de setmana amb desenes de xerrades, activitats per a tots els públics i la participació de més de 50 entitats i associacions.