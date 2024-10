Montaner demana una sanció a la fiscal per fer política

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Carine Montaner, la presidenta del grup Andorra Endavant, ha demanat que s'apliqui un expedient sancionador a la fiscal "per fer política", en les declaracions fetes durant el judici del noi empresonat pel cas del CBD. Montaner ha explicat al Diari que "redactarem una carta que entrarem al Consell de la Justícia per demanar un expedient sancionador a la fiscal per traspassar les seves funcions", tot afegint que "si vol fer política que renunci al seu càrrec".

La presidenta d'Andorra Endavant també ha volgut defensar el raonador del ciutadà, recordant que "ell ha fet la seva feina, demanant al Govern i al Consell regular aquesta qüestió que, ara mateix, està en un buit legal", i ha apuntat que per aquest motiu també demanaran l'expedient sancionador.

En el judici celebrat aquest matí, la fiscal ha carregat contra les injerències del raonador i de “partits polítics” en el cas del CBD, apuntant que "No és necessari que digui que la base de l’estat de dret é la separació de poders i que partits polítics opinin i fins i tot facin còpies barates del francès al català per fer un projecte de llei és inmiscuir-se i això al nostre entendre no s’ha de permetre".