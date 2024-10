Marsol admet que són “pocs” els pisos buits declarats de forma voluntària

Govern encarrila la recta final del procés de recopilació de dades sobre els pisos buits amb l’ajuda dels comuns, les mútues i FEDA. En aquest sentit, i preguntada per l’impost als pisos buits, la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, va avançar que són “pocs” els propietaris de pisos buits o amb consum zero que han declarat el seu bé de forma voluntària.

La línia de treball de l’executiu se centra ara a aglutinar tots els titulars de vivendes per encetar la comunicació perquè aclareixin el motiu pel qual tenen el pis desocupat, una fase “que treballarem amb els comuns” i que “esperem que l’any vinent es comenci a aplicar l’impost”, va comentar la titular de la cartera. A més, va indicar que l’import no seria “molt important”.

“Esperem que l’any vinent es comenci a aplicar l’impost sobre els habitatges buits”

Conxita Marsol, Ministra d’Habitatge



Continuant amb habitatge, i novament a pregunta de la líder d’Andorra Endavant, Carine Montaner, va sortir a la palestra els pisos buits d’estrangers que no han estat regularitzats en el país d’origen. Davant d’aquest context, la ministra va ser franca i va respondre que “són dades que no podem tenir” perquè no poden saber si aquests béns han estat declarats o no. Montaner va apuntar que era possible que molts espanyols, per exemple, podrien tenir por de declarar el bé si després hi havia la conseqüència d’una inspecció fiscal, situació que ella mateixa va advertir que no es podia donar.

Amb tot això, Marsol va indicar que Govern havia demanat un informe del règim fiscal a Espanya i va indicar que el procés és “molt senzill”, només consta d’un formulari. “Si es declara ara un pis de 300.000 euros a Espanya té un cost de 724 euros, però si li fan una inspecció d’ofici al propietari i el multen, aquest és de només 958 euros”, va dir Marsol, que va afegir que a Andorra com a país no “ens interessa tenir-los en aquest estat”.

LES HORES EXTRES DE LA CEA

En la sessió d’ahir també es va preguntar a Govern sobre l’estat de la demanda de la CEA en què sol·licitava que els temporers poguessin fer hores extres en altres sectors. La ministra d’Interior, Ester Molné, va reconèixer que la idea té pros i contres “que s’han d’analitzar”, i va apuntar que la setmana vinent Govern haurà pres una decisió al respecte.