Lladós explora vies de cooperació amb el Banc d'Espanya i el Banc de França

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha matingut trobades amb representants dels Banc d'Espanya i del Banc de França "per continuar explorant vies de cooperació després de l'acord d'associació" en el marc de la reunió de tardor del Fons Monetari Internacional (FMI) que ha aplegat a Washington a representants de 191 països. Lladós ha encapçalat la delegació andorrana que completaven la secretària d'Estat de Finances Internacionals, Noëlia Souque, i el director general de l'Autoritat Financera (AFA), David Cerqueda en una assemblea on s'ha abordat assumptes com les perspectives econòmiques mundials, el desenvolupament econòmic i el suport als països en vies de desenvolupament, segons informa el Govern.

La delegació andorrana també s'ha reunit amb representants de l'FMI i responsables de Finances d'Hongria, Itàlia, Eslovènia, Espanya, Xipre, Luxemburg, Països Baixos, Bèlgica, San Marino i Liechtenstein, detalla l'executiu.

El treball amb l'FMI ha servit a més perquè durant tres setmanes el departament d'Estadística hagit tingut l'assessorament de la Divisió de Finances Públiques de l'organisme per "adaptar les dades estadístiques referens a les finances del sector públic a la normativa internacional i millorar la seva qualitat de producció", explica el comunicat. Un assessor ha estat al país i ha redactat i presentat un informe amb les millores que s'han d'implementar en aquestes estadístiques.