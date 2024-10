L’associació contra el càncer demana ampliar el dret a l’oblit sanitari

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La proposició de llei del dret a l’oblit del PS, que recull que les persones afectades per càncer, VIH i hepatitis no hagin de dir que pateixen o han patit aquestes malalties al moment de fer una assegurança, va arribar a seu parlamentària després que la majoria expliqués que no la frenarien. La notícia va ser molt ben rebuda a l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca). El seu president, Josep Saravia, va congratular-se que la llei tiri endavant, però va lamentar la posició de Govern, que es va mostrar partidari al fet que només es tingui en consideració la llei per a les assegurances de vida, i no per a les de salut. Segons la ministra de Sanitat, Helena Mas, els tractaments actuals igualen l’esperança de vida d’un afectat pel càncer amb la resta de la població i per aquest motiu es podria incórrer en discriminació cap a elles si se’ls apliquen assegurances de vida més costoses. Mas, però, va argumentar que a les pòlisses de salut sí que és necessari detallar l’historial mèdic per acomodar el servei segons el demandant, tal com va explicar dimecres.