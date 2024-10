L’Arxiu Nacional publica 150 vídeos digitalitzats que formen part del patrimoni audiovisual

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Arxiu Nacional ha posat a disposició de la ciutadania 150 vídeos digitalitzats que formen part del patrimoni audiovisual del país, i que daten entre 1920 i 2002. Aquesta acció s'ha fet coincidint amb el Dia mundial del patrimoni audiovisual, que se celebra aquest diumenge. A banda dels documents de titularitat pública, l’Arxiu també ha considerat interessant posar en línia una pel·lícula que mostra com era l’Andorra dels anys trenta: 'Andorra 1936', del fons CMS i de titularitat privada.

Govern informa que 33 d'aquests vídeos, són programes de Tele Fira i Tele Festa Major, que es fan públics coincidint amb la inauguració de la 45 edició de la Fira d’Andorra la Vella. També s’hi poden trobar actes oficials com lliuraments de presents als coprínceps i preses de jurament, celebracions del Dia de Meritxell i de Sant Antoni, imatges aèries, paisatge i nuclis urbans, aiguats, excavacions arqueològiques o demostracions de salvament.

L'executiu remarca que la consulta dels documents que es troben a l’Arxiu en línia és pública i lliure. Tots aquests documents tenen drets d'autor i drets veïns per això, per a altres usos cal autorització prèvia dels propietaris dels drets. No obstant això, són lliures i gratuïtes les reproduccions a través d’aquest web que siguin per a ús privat, d’investigació o docent.