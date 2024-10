Josep Duró és escollit nou president de la comissió de mediació de la Creu Roja Internacional

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Josep Duró Vidal, antic president de la Creu Roja Andorrana, ha estat escollit com a nou President de la comissió de mediació i de compliment de la Federació Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, amb el suport del 80% dels vots de les societats nacionals presents en la trobada anual de la fundació a Ginebra, on també hi participa la Creu Roja del Principat.

Duró ha expressat el seu agraïment per la confiança dipositada en ell i ha destacat la importància del diàleg i la mediació per garantir el compliment de les normes i principis humanitaris arreu del món. "És un honor per a mi servir en aquesta nova capacitat i contribuir a la resolució de conflictes i al reforç del compliment en tot el moviment internacional", ha afirmat Duró.