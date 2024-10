El forfet d’esquí de temporada costarà 475 euros a la Fira d’Andorra la Vella

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El forfet d’esquí de temporada per als residents costarà 475 euros a la Fira, mentre que per als no residents el preu serà de 940 euros. Aquest preu s’incrementarà posteriorment fins als 1.300 euros. Així ho va anunciar ahir a la tarda Grandvalira Resorts, apuntant que la compra del passi de temporada a la Fira vindrà amb unes ulleres de sol de regal, i remarcant que tant l’Andorra Pas com el Nord Pass compten actualment amb el preu reduït corresponent al període de promo, fins al 8 de desembre. El clients que renovin el seu passi de temporada, podran adquirir un 5% de descompte addicional.