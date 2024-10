Espot destaca el suport i el compromís d'Strzoda en el seu comiat

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El representant personal del Copríncep francès, Patrick Strzoda, s'ha acomiadat després de vuit anys al càrrec en un acte que s'ha celebrat aquest migdia al Park Hotel. En el seu comiat, el cap de Govern, Xavier Espot, ha fet una lloança a la seva vida i les accions d'Strzoda al país. "És una lloança que al final no deixa de ser un exercici de realisme", ha comentat Espot, que ha expressat que "he tingut un suport indefectible de França i del Copríncep francès en moments molt difícils", com van ser en el passat durant la Covid-19 i en l'actualitat la negociació de l'acord d'associació amb la UE. Dos moments que el líder demòcrata ha titllat "d'extrema dificultat". El cap de l'executiu també li ha reconegut que "ha fet honor a la funció de representant personal del Copríncep i ha exemplificat més que ningú aquest avantatge que suposa aquesta estructura institucional".

A més del cap de Govern, també han estat presents molts representants institucionals, com el síndic general, Carles Ensenyat, ministres, cònsols i consellers generals.