Denuncien un vigilant del CREI per una pallissa a un menor

La família d’un noi de 15 anys que té un internament només de dia al Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI) va presentar una denúncia contra un vigilant privat per presumptament haver apallissat el seu fill, en considerar que ni hi ha cap motiu que justifiqui aquest tipus d’actituds i que els motius que van portar a actuar a l’agent de seguretat no excusen la forma com es va reduir el menor.

Els fets van passar aproximadament fa un mes. Segons expliquen fonts coneixedores del cas, un grup de nois internats van ser castigats a una aula per mal comportament, van començar a picar tots junts a la paret com a senyal de protesta i tot just va aparèixer el vigilant, que es va capficar amb aquest noi i el va reduir amb violència desproporcionada. Quedi clar que no es tracta de la versió oficial dels fets, del qual n’està assabentat el ministeri d’Afers Socials i que per prudència en tractar-se d’un menor no s’hi vol pronunciar. A més, el cas està judicialitzat i el batlle ha decretat secret de sumari.

La mare va portar el noi al servei d’Urgències de l’hospital on va ser atès de les ferides i es va elaborar un informe forense que posteriorment es va presentar a la policia, acompanyant la denúncia que es va tramitar per aquests fets. El menor, segons ha sabut el Diari, no té cap tipus d’addicció i va ser internat en règim de dia al CREI perquè rebutjava anar a l’escola i per intentar corregir la seva conducta.

La feina del CREI és la de procurar revertir la situació per la qual han hagut de ser internats els joves i, finalment, ajudar-los a recuperar el seu dia a dia. El centre no està tancat i per això són habituals els episodis d’interns que decideixen no retornar per un temps, fins que són localitzats i opten per voluntat pròpia tornar al CREI. Acull 16 joves d’entre 12 i 17 anys: set del servei presencial (en règim de residència completa continuada) i nou del servei de dia.