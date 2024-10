El congrés de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica arrenca amb 170 participants

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les XXXIII Jornades de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica han arrencat aquest divendres amb unes 170 persones acreditades. Durant dos dies l'hotel Roc Blanc acollirà diferents ponències relacionades amb la microbiologia i les infeccions víriques amb l'objectiu de fer xarxa entre doctors i científics i alhora servirà per posar en comú qüestions sobre l'àmbit de la infectologia i la microbiologia "perquè és una àrea que evoluciona constantment", ha explicat el cap de servei de Microbiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona i president de la Societat Catalana de malalties infeccioses i microbiologia, Climent Casals.

El llarg de la celebració es portaran a terme diferents taules rodones i conferències. L'objectiu és crear un fòrum entre tots els inscrits i aprendre, ja que la infectologia "és una àrea que evoluciona tant, ho hem vist amb la Covid, que hem d'estar tots preparats pel que ens ha vingut i aprendre de les lliçons i sobretot pel que ens vindrà", ha declarat Casals. Precisament es parlarà de la Covid persistent, una afectació que la majoria dels estudis indiquen que "va inversament correlacionat amb la gent que s'ha vacunat i això seria un bon missatge perquè a molts països han posat pegues". El doctor de l'Hospital Clínic ha explicat que de moment es desconeix la cura d'aquestes seqüeles, però s'està estudiant i "cada vegada ho entendrem més". Casals ha deixat clar, però, que per fer descobriments científics fa falta inversions i anys de recerca.

L'esdeveniment ha arrencat amb un col·loqui sobre la intel·ligència artificial en malalties infeccioses aquest matí, a càrrec del pediatre de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Lluís Subirana. De fet, durant el llarg de les jornades es tractarà diverses vegades la intel·ligència artificial (IA) aplicada en aquest àmbit de la medicina. "La idea és portar experts que estan treballant amb intel·ligència artificial mirant com es pilota això i com es posa en els hospitals", ha esmentat Casals. També es vol mostrar com funciona la IA i donar la seguretat "d'utilitzar aquestes eines", ha especificat l'expert en microbiologia, que ha agregat que també s'han d'usar amb "seny".

Un dels temes que es tractarà són les infeccions del futur. Per aquest motiu també passaran pel programa especialistes vinculats a la veterinària perquè es considera que la grip aviària podria ser una de les candidates de ser de les malalties més infeccioses. "Els virus de la grip com que són virus segmentats intercanvien segments d'ADN i aquest intercanvi els permet a fer coses noves i això vol dir passar d'un animal a una persona", ha explicat el doctor, que també ha mencionat que això és un tema que els preocupa ara mateix i que ho estan "vigilant" perquè no els agafi desprevinguts com va passar amb el coronavirus.

Finalment, Casals ha valorat positivament les xifres d'assistents perquè freguen amb les que es van registrar en les últimes jornades, celebrades a la costa brava. A més, l'esdeveniment coincideix amb un congrés de medicina interna a les Canàries, pel qual molts metges infectòlegs són internistes i "molts han decidit venir aquí", ha precisat el microbiòleg.