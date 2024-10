Concòrdia amenaça de dur Govern a la Batllia pel català

La sessió de preguntes a Govern d’ahir al Consell General va estar marcada per un moment tens que va enfrontar el líder de Concòrdia, Cerni Escalé, amb el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Cultura, Mònica Bonell. Escalé va acusar l’executiu de saltar-se la llei del català per no aplicar infraccions econòmiques a les empreses que són destinatàries d’aquelles queixes ciutadanes que s’han resolt desfavorablement per a les empreses en haver ajornat aquest supòsit fins a l’inici del 2025. “Si al gener persisteix la no tramitació de les infraccions, estudiarem la possibilitat de denunciar Govern als tribunals”, va articular un indignat Escalé.

La tercera pregunta de la desena que s’havien presentat a l’ordre del dia va ser sobre les actuacions que han sigut objecte d’expedients sancionadors pel que fa a la llei del català. El líder de Concòrdia va mostrar la seva “preocupació” pel català, ja que “a la majoria de comerços del país no s’utilitza la llengua per atendre els ciutadans”, va indicar. La pregunta, en primera instància, va ser resposta per la ministra de Cultura, Mònica Bonell, que va apuntar que el departament de política lingüística havia rebut 45 queixes per incompliment de la llei del català en comerços del Principat des del maig. D’aquestes, dotze s’han arxivat per falta de concreció, 16 s’han resolt i 17 s’han instruït i estan pendents de resoldre.

L’enuig d’Escalé respon a l’adopció per part de l’executiu d’un període de transitorietat en l’aplicació de les sancions fins al gener de l’any vinent, amb la voluntat que “tothom tingui a l’abast tota la informació de la llei” i establir primerament “una comunicació” amb el destinatari de la queixa “per tal que puguin explicar-se”, va indicar Bonell. La titular de la cartera va comentar que és una proposta que va ser consensuada amb el sector del comerç i el turisme, ja que els seus establiments són els principals focus de les queixes, i avalada pel gabinet jurídic de l’administració.

Escalé es va mostrar “sorprès” amb la decisió de no actuar en la tramitació d’infraccions fins al gener abans de llançar la seva advertència, la qual va topar amb la rèplica del cap de Govern, Xavier Espot. “No tergiversi les paraules de la ministra, no ha dit que no es tramiti la infracció, sinó que, d’acord amb la llei, el gabinet jurídic ens ha avalat primer la comunicació”, va intervenir Espot. Tanmateix, amb un to més conciliador, Bonell es va mostrar contenta amb la resposta de les empreses i per haver donat l’oportunitat als empresaris de ser conscients de la problemàtica abans d’incoar expedients que comportin sancions econòmiques. Malgrat que Escalé va recordar les quantitats econòmiques de les infraccions per tipologies, Bonell va reiterar-li que aquestes no s’han qualificat sota cap grau perquè volen fer prevaldre la comunicació durant un temps prudencial per tal que tota la informació de la llei pugui arribar als negocis i els treballadors del Principat.

TOR ADMET QUE EL VIATGE DE VIVES VA SER EN PART OFICIAL La visita del Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, a Portugal entre el 12 i el 14 d’octubre “va tenir un component d’oficial”. Així ho va admetre la ministra d’afers exteriors, Imma Tor, a una pregunta sobre el caràcter de la visita feta per la presidenta del grup parlamentari del PS, Judith Casal. Tor va indicar que el desplaçament va ser una invitació del president de la República de Portugal per celebrar els 30 anys de relacions diplomàtiques i que també va tenir “un component de pastoral”.



Sobre una possible situació de tensió amb l’altre cap d’Estat, el Copríncep francès, la titular d’exteriors va comentar que la part francesa va ser informada de la visita en clau pastoral i que no els consta cap queixa de part seva, una informació diferent de la que es va fer arribar al Diari des del cantó francès.