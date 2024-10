Treball veta el conveni col·lectiu dels tècnics d’ambulància

El conveni col·lectiu a què aspira el sector del transport sanitari anirà per llarg. Segur que no estarà plenament operatiu segons les previsions que havien fet els diferents delegats d’empresa i l’USdA, que els assessora. La resposta d’Inspecció de Treball ha estat un gerro d’aigua freda i representa una frenada important per als objectius que s’havien marcat els tècnics d’emergència de Valira i Ambulàcies del Pirineu (ADP), ja que els tècnis del SUM es regeixen pel conveni col·lectiu de la plantilla del SAAS.

Inspecció de Treball considera que la llei no permet als treballadors d’aquest sector disposar d’un conveni propi, i que se n’hauria d’elaborar un que englobi tot el sector sanitari.

Joan Torra, membre de la direcció de l’USdA, va assenyalar ahir dimecres que “Treball fa una interpretació molt particular i tornarem a fer una consulta perquè aclareixi els motius pels quals, segons aquest departament, aquestes persones no poden negociar amb les empreses unas condicions especifíques”. El sindicalista va posar com a exemple altres països de l’entorn, com Espanya, on la Direcció General del Treball va aprovar un conveni col·lectiu estatal per a les empreses i les persones treballadores de transport sanitari de malalts i accidentats.

A Andorra l’escenari no té res a veure, sobretot en el sector privat. Ambulàncies Valira, la concessionària dels transport medicalitzat no urgent que va ser elegida pel SAAS, té un conveni col·lectiu pactat entre els responsables de l’empresa i els treballadors. Es va fer abans de renovar la concessió i va ser possible, en part, per la major aportació econòmica que va fer la parapública que va permetre millorar les condcions –salaris, guàrdies, festius– de la plantilla. L’altra empresa, ADP, també gaudeix d’un tracte beneficiós perquè va acceptar les condicions que tenien els treballadors que provenien de la Creu Roja. Des de l’USdA es considera que és impossible barrejar tècnics d’emergència, amb infermeres o altres professionals relacionals amb el món de la salut.

Torra va reconèixer que Andorra encara està lluny de la normalitat pel que fa a convenis col·lectius. D’una banda hi ha la reticència d’alguns empresaris i, de l’altra banda, la llei, que obliga a presentar un elevat percentatge de treballadors per demanar eleccions i elegir els delegats, “i al país hi ha poca cultura sindical”, va remarcar el directiu de l’USdA.

D’altra banda, Torra es va referir a la darrera reunió del Consell Econòmic i Social (CES), on es van donar a conèixer les noves quotes de temporers i els salaris obligats segons la categoria i el sector. Torra, que es va felicitar pels “drets dels temporers”, va considerar injust que els treballadors del país no tinguin una regulació similar i la referència sigui el salari mínim. “Ens podem trobar que un resident cobri menys que un temporer en la mateixa feina, per això la importància dels convenis col·lectius”, va remarcar.