Salut Mental ha atès 937 menors fins a l'agost

El nombre d'atencions a menors a salut mental a les consultes externes ha arribat a 937. L'any passat el servei va atendre 988 menors, i el 2022, 910, segons ha fet públic avui la ministra de Salut, Helena Mas, a la presentació d'un xat de suport emocional per a joves. Mas ha indicat que a la Unitat de Conductes Addictives (UCA), durant aquest any, s'han atès 5 menors, mentre que el 2023 es van atendre 30 joves i el 2022, 9. La ministra ha explicat que el 22% dels diagnòstics del 2023 van ser trastorns d'ansietat, dissociatius i relacionats amb l'estrès, i el 32% relacionats amb trastorns emocionals i del comportament.

Les dades de l'Organització Mundial de la Salut demostren que un de cada set joves pateix quadres d'ansietat, depressió o estrès. Pel que fa a Andorra, Mas ha confirmat que el servei de consultes externes del SAAS va detectar un augment del 7,9% en els trastorns de salut mental entre el 2022 i 2023. D'altra banda, en les conductes addictives es va presenciar un augment del 5,8% del 2022 al 2023. "Totes aquestes xifres posen de manifest que necessitem cada vegada més serveis i recursos, però, sobretot, que siguin adaptats" ha declarat.

El nou xat de suport emocional per a joves, impulsat pel ministeri de Salut amb la col·laboració de la Fundació Ajuda i Esperança, Andorra Telecom i l'Associació per la Defensa del Jovent en Risc d'Andorra (ADJRA), ha entrat en funcionament aquest dijous amb l'objectiu de poder crear un espai segur i confidencial perquè els joves puguin expressar les seves preocupacions amb professionals qualificats respondran immediatament. El xat de WhatsApp vinculat al número 651 651 estarà actiu les 24 hores del dia i durant els 365 dies de l'any. Els voluntaris amb formació de la Fundació Ajuda i Esperança respondran les qüestions i, en cas que sigui necessari, derivaran la problemàtica als serveis específics. "Principalment, va dirigit a joves adolescents de 14 a 35 anys. Però, en el cas que qualsevol familiar, company o amic tingui dubtes, puc utilitzar el xat per demanar com ajudar o per consultar alguna cosa que em preocupi", ha explicat la secretaria d'Estat de Salut, Cristina Pérez.

Sota el lema 'Tot bé? Obre'm i parlem', el ministeri de Salut vol frenar les malalties de salut mental i addiccions. Per aquest motiu, la iniciativa emmarcada en les accions del mes d'octubre pel Dia mundial de la salut mental, vol arribar als joves per poder detectar possibles malalties i ajudar a prevenir-les. "La prevenció és una de les claus estratègiques que necessitem per fer front als problemes de salut mental" ha declarat la ministra de Salut, Helena Mas, afegint que tractar un trastorn en un moment precoç pot evitar les cronificacions.

La campanya promocional s'ha enfocat al públic objectiu, creant així una imatge "dinàmica i fresca", segons ha qualificat Pérez. Es difondrà en tres colors (blau, groc i taronja) i el disseny imita a una conversació de xat amb l'eslògan.