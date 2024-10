40 residents competeixen en la segona fase de la lliga del Paraulògic

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Quaranta residents han competit aquesta setmana en la segona fase de la lliga del Paraulògic, després de superar la primera fase, on van participar prop de 8.000 persones. Els 2.370 jugadors classificats han competit durant tres dies en l’àmbit regional, però aquesta vegada amb temps limitat per a cada partida. Dilluns van tenir 15 minuts per a aconseguir el màxim de punts possibles; dimarts, 10 minuts; i dimecres, només 5.

Aquesta segona ronda ha seleccionat un total de 145 persones, que passaran a la fase següent, les semifinals presencials. Aquestes partides es jugaran durant el novembre a Barcelona, València, Palma, Andorra la Vella i Perpinyà. Cada ciutat comptarà amb un rusc diferent per evitar filtracions, i les proves, que duraran una hora, seran conduïdes pel filòleg i divulgador lingüístic Pau Vidal. Els jugadors amb els millors resultats es classificaran per la final, que tindrà lloc el 14 de desembre a Barcelona.