La producció de carn d'Andorra augmenta en 12.000 quilos el primer semestre de l'any

La carn d'Andorra venuda aquest any supera la xifra de la de l'any passat. Així ho ha explicat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, que ha detallat que el primer semestre s'han venut 133.000 quilos, la qual cosa representa 12.000 més que els sis primers mesos del 2023. A més, ha destacat que aquesta producció és cada vegada de més qualitat tal com demostra que en el cas dels bovins tots els caps de bestiar venuts ho han estat sota la qualificació de qualitat, és a dir, que han arribat al mercat amb una "qualitat excel·lent", segons ha emfatitzat Casal.

El ministre ha fet públiques aquestes dades en la presentació de la campanya que es posa en marxa aprofitant la Fira d'Andorra la Vella i la Fira del bestiar que se celebren aquest cap de setmana i que ha de servir per reivindicar el sector. Es tracta d'una acció que incideix en el fet que la població conegui la raça bruna d'Andorra i que vol donar "reconeixement" a la raça i també a la feina que fa el sector, que és "ben viu", segons Casal. Aprofitant aquesta campanya també s'ha canviat el logo per identificar la bruna d'Andorra. Per incidir en el coneixement de la feina que fa el sector es duran a terme durant el cap de setmana un seguit de tallers didàctics per a infants de sis a deu anys.

D'aquesta manera, la campanya engegada pretén apropar l'activitat ramadera a la ciutadania, un sector que tal com ha reivindicat Casal "està ben viu i funciona". Així, el titular de Ramaderia ha reiterat que es tracta d'una activitat que incideix en quatre àmbits, ja que, d'una banda, "fa referència als nostres orígens"; de l'altra incumbeix la conservació de les muntanyes des del punt de vista també turístic; incideix en la sostenibilitat, ja que "la cabana ajuda a mantenir l'ecosistema, la biodiversitat" i finalment gira al voltant de la producció d'un producte de qualitat. Precisament la producció d'aquesta carn de qualitat va a l'alça, segons les dades facilitades per Casal, que ha precisat també que precisament el fet d'assolir un producte "d'excel·lent qualitat" que "permet garantir" la pervivència del sector.

El ministre de Ramaderia ha recordat que la totalitat del bestiar boví que s'engreixa a Andorra es consumeix al país i que el producte representa el "15% del mercat carni". Quant a un possible creixement, ha reivindicat que "Andorra té un mercat suficient" per poder consumir de manera interna aquest producte, tenint en compte no només els residents sinó també els visitants. En aquest sentit, i preguntat pels mitjans de comunicació, ha manifestat que si mai es plantegés una exportació el primer que caldria és "haver conclòs l'oferta que ens permet el mercat nacional" que ja suposa, ha remarcat, "un pla ambiciós".

En aquest sentit, i quant al creixement, ha recordat que cada explotació té la cabana "dimensionada" a les terres que té l'explotació, ja que cal garantir una bona gestió, per exemple, dels fems "perquè no hi hagi un excés de contaminació del sòl". Per tant, sí que es podria "créixer una miqueta més" però tampoc no molt més, ha puntualitzat. El que sí que considera que ha de ser una aposta decidida és emprendre mesures perquè "mecanitzin" les explotacions i facin més fàcil el maneig del bestiar i ha recordat també l'estudi per a un projecte de creació d'un centre de recria d'anolles per tal de "tenir bones mares de cara al futur" i garantir una "major productivitat, per tenir un millor producte final" i "potser" més caps de bestiar.