La nova quota ha d’acreditar l’A1 de català per renovar

Govern va aprovar ahir les noves autoritzacions de la quota general de residència i treball, un total de 900 que es reparteixen en 702 per a les de residència i treball i 198 per a les de només treball, destinades als treballadors transfronterers. A tots ells, ja se’ls requerirà l’acreditació del nivell d’A1 en la primera renovació i l’A2 per a la segona.