Més de la meitat dels pisos a la venda supera el mig milió d’euros

La radiografia de l’oferta immobiliària recollida a l’estudi d’anàlisi del mercat promogut per l’AGIA evidencia que l’oferta de lloguer és pràcticament inexistent i que els preus de compra són inabastables per a la gran majoria de la població. La recopilació de les dades extretes dels diferents portals que anuncien immobles indica un total de 1.925 habitatges en venda, dels quals 1.634 són pisos i 291 es catalogen com a habitatges unifamiliars. El preu que es demana per més de la meitat dels primers supera el mig milió d’euros. I també més de la meitat són unitats superiors als 100 metres quadrats.

La classificació que fa l’informe en funció del preu apunta que només el 6% dels pisos ofertats està per sota dels 200.000 euros. Són pràcticament un centenar. Entre els 200.000 i els 300.000 euros es troben un 14% de les unitats en venda (230). Entre els 300.000 i els 500.000 hi ha 442 pisos més, el 27,1%. A partir d’aqui, la proporció més abultada està entre el mig milió i el milió d’euros (602, el 36,8%), hi ha 226 entre 1 milió i 2 (13,8%) i 36 s’enfilen més enllà dels dos milions (2,2%). La capital i Escaldes concentren la major quantitat d’immobles per sobre del mig milió d’euros, mentre que els més econòmics estan essencialment a Canillo i Encamp.

Quant a la superfície, els de menor tamany (inferiors a 60 metres quadrats) són el 15,4% dels ofertats (251), n’hi ha mig miler entre els 60 i els 100 metres (en percentatge, el 30%) i la resta d’unitats a la venda estan per sobre. A totes les parròquies excepte a Canillo el gruix de l’oferta supera els 100 metres quadrats. A Canillo, en canvi, predominen els apartaments de menys de 60 metres quadrats.

L’estudi elabora també els preus mitjans en funció de la superfície dels pisos. I el del grup d’apartaments per sota de 60 metres quadrats se situa al tomb dels 228.000 euros. Entre 60 i 80 metres ja són 333.520 euros. I per un pis d’entre 80 i 100 metres quadrats es demana, de mitjana, 477.411 euros.

La majoria d’habitatges unifamilars estan al rang de preu entre 1 i 2 milions d’euros. Són, en concret, 143 (el 49%). N’hi ha 92 (31,6%) que estan per sobre dels dos milions d’euros (31,6%), 53 (18, 2%) que costen entre 500.000 i 1 milió i només 3 (un 1%) per sota del mig milió d’euros. En aquest cas, més del 40% de l’oferta supera els 400 metres quadrats i copen aquestes construccions les parròquies de Sant Julià i la Massana però és la primera l’única on hi ha més oferta d’habitatge unifamilar que no de pisos (un 70 per un 30% aproximadament). A la segona la proporció és del 60% en favor dels pisos.

Però Sant Julià és també la parròquia on hi ha menor oferta de compra. Tot just 86 unitats, que són el 4,5% del total en venda. Canillo és el territori al capdavant del rànquing amb 422 unitats que suposen prop del 22% del total. Molt a prop se situa Escaldes amb 404 (el 21%). I segueixen Encamp (349), Andorra la Vella (301), la Massana (230) i Ordino (133). Però l’informe va més al detall i disecciona el repartiment d’habitatges a la venda entre nuclis de població. I, per exemple, pròpiament a Canillo en situa 252 perquè la resta estan repartits entre el Tarter (62), Soldeu (54) o Incles (17).