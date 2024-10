La llei del dret a l’oblit sanitari del PS tira endavant

La proposició de llei del dret a l’oblit sanitari del Partit Socialdemòcrata no toparà amb el mur de la majoria en el tràmit parlamentari. Així ho va anunciar ahir la ministra de Salut, Helena Mas, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, que va titllar el text de “simplista” i “genèric” i va acusar els socialdemòcrates de “no tenir en compte l’interès general”. Cal recordar que l’objectiu de la llei és que no hi hagi discriminació per a les persones afectades per càncer, VIH i hepatitis al moment de fer una assegurança de vida, i recull que tenen dret a no dir que han tingut o tenen aquestes patologies.

La titular de Salut va indicar que Govern emet un criteri neutre a la proposició, malgrat tenir el seu propi avantprojecte entre mans, “per continuar amb la mà estesa i treballar el text amb esmenes des del grup parlamentari”, va apuntar Mas, tot i lamentar que el procés no hagi sigut conjunt. Amb tot això, la ministra no es va mossegar la llengua i va acusar el PS d’haver-se “avançat per voler anar ràpidament”. En aquest sentit, va assenyalar que el text presenta deficiències a escala formal, material i tècnica.

“Cal un tracte normatiu propi per a la llei per donar-li la transcendència i el significat pertinent”

Helena Mas, Ministra de Salut





En l’àmbit formal, la proposta de Salut contemplava un tracte normatiu propi per a la llei per tal de “donar transcendència i significat pertinent”, va dir Mas, mentre que els socialdemòcrates pretenen incloure la norma dins la llei d’ordenació i supervisió d’assegurances. “No tindria un bon encaix”, va manifestar la titular de la cartera. Pel que fa a l’aspecte material, l’executiu defensa que la falta de definició dels conceptes jurídics en dificulta l’aplicabilitat i que la idea del ministeri resideix a definir tant els conceptes jurídics com els mèdics. Per altra banda, i quant a l’àrea tècnica, els principals punts de conflicte són la manca de definició del concepte de dret a l’oblit sanitari i oncològic i el camp d’aplicació d’aquest perquè Govern pretén que sigui només en les assegurances de vida a diferència del PS, que també inclou les de salut.

“Nosaltres ja vam dir-los que la llei era simple, però no podíem esperar més temps”

Susanna Vela, Consellera general del PS



Segons Mas, els tractaments i les tècniques igualen l’esperança de vida d’un afectat per aquestes tres malalties amb la resta de persones que no les hagin tingut i per aquest motiu es podria incórrer en discriminació cap a elles amb assegurances de vida més costoses. On no hi ha discriminació és en les assegurances de salut perquè és necessari saber l’estat i l’historial de cada individu per acomodar una assegurança feta a mida basada en les condicions del demandant.

Des del Partit Socialdemòcrata, es congratulen de l’entrada a tràmit parlamentari de la proposició i recalquen la urgència d’aquest pas defensant-se de les crítiques de Mas. “Nosaltres ja vam dir-los que la llei era simple, teníem un compromís polític amb Assandca i no podíem esperar més”, va argumentar la consellera general del PS, Susanna Vela. A més, també va atiar Govern per la tardança, la qual “no entenem”. Tot i això, Vela va encoratjar tots els partits a treballar una llei que de la qual s’espera el debat parlamentari per a la sessió del 7 de novembre.

