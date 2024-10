L'APDA sanciona una empresa de missatgeria per no garantir la confidencialitat d'una carta

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) va sancionar al setembre una empresa de missatgeria postal per incomplir les mesures de seguretat en el lliurament de correu i no garantir la confidencialitat d'una carta. L'entitat ha fet públic avui que l'empresa ha rebut una amonestació per vulnerar la normativa en no disposar de contracte d'encàrrec de tractament i per la falta mesures tècniques i organitzatives i destaca que no complir les mesures correctives pot comportar una multa d'entre 30.001 i 100.000 euros.

La investigació de l'APDA es va iniciar per la reclamació d'un interessat que va denunciar que "l'accés indegut per part de terceres persones a dades personals i la vulneració de la confidencialitat de la informació", segons informa en una nota de premsa. El denunciant va indicar que l'empresa de missatgeria postal "va lliurar una carta sense sobre tancat a persones diferents del destinatari, entenent, per tant, que aquesta darrera no havia aplicat les mesures tècniques i organitzatives per garantir la confidencialitat del contingut".

L'agència va obrir un expedient i va enviar un requeriment a la companyia demanant aclariments com l'explicació de com es va fer el procediment d'enviament del codi postal o les mesures preses per garantir la seguretat de les dades personals dels afectats. A més, es va requerir el contracte d'encàrrec de tractament entre l'empresa de missatgeria postal i el responsable de tractament de dades que li havia encarregat el servei d'enviament de la carta, segons recull el comunicat.

L'APDA va concloure amb les dades aportades per l'empresa que hi havia "una vulneració dels articles 31 i 35 de la Llei Qualificada de Protecció de Dades (LQPD) en no demostrar que va informar el responsable de la manca formalització del contracte d'encàrrec de tractament i per la falta d'adopció de mesures tècniques i organitzatives sobre les dades personals". L'entitat remarca que "no es van implementar les mesures necessàries per garantir la confidencialitat durant tot el procés de lliurament de les cartes i que l'empresa no disposava de cap contracte d'encàrrec de tractament amb l'empresa que va contractar els seus serveis"

El procediment va portar a sancionar amb una amonestació l'empresa de missatgeria tenint en compte diversos atenuants i que "el tractament de dades no va suposar un greuge major en els drets i les llibertats de les persones afectades, vista la categoria de les dades tractades". I incideix que l'empresa va mostrar un alt grau de cooperació amb l'APDA i va atendre correctament les peticions de l'agència que va ordenar-li que en el termini d'un mes a comptar des de la resolució, les operacions de tractament s'ajustessin a les disposicions de la normativa vigent, explica el comunicat.