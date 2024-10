El Govern preveu la moderació dels augments de la despesa corrent

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El marc pressupostari fins al 2027 que el Govern ha entregat al Consell General preveu una rebaixa de la ràtio de deute, una moderació dels augments de la despesa corrent i que la proporció de la recaptació dels impostos directes sobre el total d’ingressos per tributs se situï per sobre del 49%. Previsions que acompliran amb la Llei de sostenibilitat de les finances públiques (la regla d’or) excepte en allò referent a l’àmbit impositiu. En la carta que el ministre de Finances adjunta a la documentació recorda que s’està promovent un canvi legislatiu per evitar l’incompliment sistemàtic de la legislació i que saltar-se el topall per a la imposició directa només és símptoma de la bona salut de l’economia.