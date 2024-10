Govern no preveu canviar les zones de perillositat al rec del Solà

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Govern no preveu canviar o ampliar les zones de perillositat a la zona del Solà d'Enclar d'Andorra la Vella, després que el resultat de la vigilància assenyali que “considera que la zonificació reglamentària és correcta, ja que el bloc d’abast més gran acaba aturant-se en una zona de perillositat mitjana tot i no haver-hi cap protecció, i tota la resta en una zona de perillositat alta". Així ha respost l'executiu a la pregunta de la presidenta suplent del grup socialdemòcrata, Sussana Vela, en relació a l'últim despreniment que va tenir lloc el passat 31 de març.

En tot cas, apunta Govern, el rec del Solà no és de la seva titularitat, sinó del comú, per aquest motiu a 'priori' no està al seu abast fer-hi obres ni regular-hi l'accés. L'article 127 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme assenyala que és el comú qui és competent, en el cas d’irregularitat d’ús o de conservació dels elements anteriors, per ordenar als propietaris l’execució de les obres necessàries per conservar les condicions de seguretat i salubritat.

En relació amb la seguretat de l'àrea afectada pel despreniment del 31 de març, l'executiu assenyala que la zona no es troba edificada i que, d'acord amb la legislació vigent, a l'àrea afectada i qualificada amb un nivell alt de perillositat, no s'hi pot dur cap mena de construcció o treball. Pel que fa a la zona amb un nivell de perillositat mitjana i catalogada com a "edificable amb proteccions", en el cas de ser objecte d’una sol·licitud de llicència urbanística, aquesta sol·licitud haurà d’incorporar un estudi temàtic de caiguda de blocs i el corresponent projecte de proteccions, ha recordat el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, en la resposta escrita.