Govern decidirà sobre les hores extres dels temporers la setmana vinent

La sessió de preguntes a Govern al Consell General d'aquesta tarda s'ha encetat amb la pregunta de la presidenta parlamentària socialdemòcrata, Judith Casal, sobre l'estat de la demanda de la CEA en què sol·licitava que els treballadors temporers poguessin fer hores extres en altres empreses independentment del sector. En aquest sentit, ha respost la ministra d'Immigració, Ester Molné, que ha manifestat que "estem estudiant la forma jurídica i política de la mesura, la setmana vinent decidirem al respecte". Des del PS han indicat que la idea els "grinyola" en diferents aspectes, com són l'encaix en l'ordenament jurídic, el tipus de control previst per al compliment de l'horari laboral i la filosofia de la mesura. Quant a aquesta última, la consellera creu que "si s'accepta s'està admetent institucionalment que la gent no pot viure al país amb aquests salaris".

A més, ha exhortat a Govern a revisar els articles laborals de la Constitució, dels tractats internacionals on Andorra forma part i els de la Carta Social Europea. "La gent a pistes ja està contractada a 48 hores, la mesura és perquè treballin dues hores addicionals?", s'ha preguntat Casal. Molné, per la seva part, ha indicat que s'està tractant el tema des dels vessants polític i jurídic. Pel que fa al primer, la ministra veu un aspecte positiu que els temporers puguin "treure més suc" a la seva estada al país, tot i admetre el risc que hi hagi abús laboral. Quant al segon, estan analitzant si la llei d'immigració permetrà fer les modificacions legals i mirant com arreglar-ho a escala de quota.