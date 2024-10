La Fira acollirà un estand sobre l’acord d’associació

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Coincidint amb la Fira d’Andorra la Vella, demà es dona el tret de sortida de la fase informativa de l’acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea, que té per objectiu difondre el contingut del text i promoure la participació ciutadana. Durant la fira s’estrenarà la nova imatge de les accions de comunicació, que giraran al voltant d’un cub per significar que aquest projecte té diferents dimensions, es pot veure des de diferents perspectives i hi tenen cabuda diferents opinions. L’eix central de l’estand serà, doncs, un cub interactiu format per pantalles. L’estand dedicat a informar sobre l’acord d’associació disposarà de dos espais més: un de destinat a acollir esdeveniments i tallers, i un altre on la secretaria d’estat estarà a disposició per respondre les consultes de la ciutadania.