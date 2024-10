El documental 'S'ha acabat! L'efecte Rubiales' guanya la quarta edició del premi Àlex Lliteras

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El documental 'S'ha acabat! L'efecte Rubiales', sobre el fenomen de denúncia que s'està donant en l'esport després del cas Rubiales, ha guanyat la quarta edició del premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu, celebrat aquesta nit al Centre de Congressos. El premi, valorat en 4.000 euros, està organitzat pel Govern, que aporta els diners, juntament amb Radio Televisió d'Andorra, el BC MoraBanc Andorra, i el Diari d'Andorra. 'S'ha acabat! L'efecte Rubiales' és una producció de 3Cat (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), la codirectora del qual és Ruth Gumbau, juntament amb Jordi Bentanachs, la productora Alba Oliva i els realitzadors Xavi Brichs i Txus Villanova.

El jurat també ha volgut premiar amb l'accèssit, dotat amb 1.000 euros, al periodista resident Marc Romero pel documental 'Mònica Doria: de la neu a l'aigua', produït i publicat per Andorra Esportiu.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell ha destacat, durant el seu parlament, que aquest guardó "va néixer com a resposta a una necessitat creixent de reconèixer la tasca periodística, en un moment on la informació és sovint distorsionada o diluïda entre infinitat de missatges. El periodisme, com bé va demostrar l’Àlex Lliteras, ha de ser capaç de fer una pausa, reflexionar, i oferir un retrat just i ponderat de la realitat. En aquest sentit, el premi que avui lliurem és una petita, però significativa, aportació a la defensa del bon periodisme, aquell que contribueix a una societat més informada, crítica i compromesa."

A l'acte de lliurament del premi també s'ha volgut reconèixer la trajectòria del periodista esportiu Ramon Besa, qui ha escrit, i encara ho fa, sobre futbol, i especialment, sobre el Barça al diari espanyol El País, i és tertulià habitual de diversos programes esportius a Catalunya.