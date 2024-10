Cultura ha rebut 45 queixes per vulneració de la llei del català als comerços

Publicat per Dani Silva Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament de política lingüística ha rebut 45 queixes per incompliment de la llei del català en comerços del Principat des del maig. D'aquestes, dotze s'han arxivat per falta de concreció, 16 s'han resolt i 17 s'han instruït i estan pendents de resoldre. Malgrat que la llei indica que s'haurien d'incoar sancions, la ministra de Cultura, Mònica Bonell ha explicat que s'ha donat un període de transitorietat en l'aplicació de les sancions fins al gener de l'any, amb la voluntat que "tothom tingui a l'abast tota la informació de la llei", ha exposat Bonell. La mesura, segons ha dit, ve avalada pel gabinet jurídic de l'administració que proposa donar espai als establiments del sector del comerç i el turisme, els principals protagonistes de les queixes, per tal que puguin explicar-se.

Aquest marge en les sancions ha estat fortament criticat pel president de Concòrdia, Cerni Escalé, qui ha acusat l'executiu de saltar-se la llei. "Em sorprèn la decisió de no fer complir la llei fins a gener", ha comentat Escalé, fet al qual Bonell ha respost que la intenció de Govern és establir primer una comunicació amb el destinatari de la queixa. Tanmateix, el líder de Concòrdia ha apujat el to advertint que portarien l'executiu davant els tribunals si no es tramita la infracció, fet al qual ha intervingut el cap de Govern, Xavier Espot, demanant-li que "no tergiversi" les paraules de Bonell. "No ha dit que no es tramiti la infracció, sinó que, acord a la llei, el gabinet jurídic ens ha avalat primer la comunicació", ha articulat Espot.