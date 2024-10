Concòrdia demana per la situació laboral de la policia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé, ha formulat un seguit de preguntes al Govern respecte a la situació laboral al cos de policia, perquè siguin respostes per escrit. Bartolomé demana per les noves contractacions que té previstes fins a final de legislatura, així com si es manté el compromís d’arribar als 300 efectius. El conseller també reclama si es disposa d’un protocol específic per garantir la seguretat ciutadana en esdeveniments esportius i turístics de masses. El parlamentari de l’opoisicó sol·licita per la formació continuada dels membres del Cos de Policia i per la seva preparació física i el fet que aquesta pugui desenvolupar-se en horari laboral, com passa en altres cossos especials. Alhora, demana què s’ha previst per tal d’assolir una major participació en els edictes d’accés al cos.

En l’àmbit legislatiu, Bartolomé vol saber si el ministeri està valorant la possibilitat de desplegar una nova Llei de seguretat pública, “en la qual es detalli un millor equilibri entre seguretat i la protecció de les llibertats individuals”. I en relació amb l’habitatge, què s’ha previst per facilitar que els agents puguin complir amb el requisit de viure en territori andorrà. A més, també vol saber si els efectius policials són suficients per garantir la seguretat i l’ordre públic al Pas de la Casa, tenint en compt els visitants durant l’hivern.