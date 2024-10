Campanya de controls d'alcohol i drogues a conductors per Tots Sants

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia farà controls per detectar conductors de vehicles que hagin consumit alcohol o drogues des del 28 d'octubre fins al 3 de novembre. El cos de seguretat informa que la campanya es farà dia i nit arreu de la xarxa viària "per prevenir i reduir els accidents de trànsit", durant la setmana de Tots Sants. I remarca que els conductors de bicicletes, patinets o altres vehicles de mobilitat personal també poden ser detinguts per circular sota els efectes de l'alcohol o els estupefaents.

El servei d'ordre recorda que es detindrà els conductors que superin o igualin els 0,87 grams d'alcoholèmia, o els 0,57 en el cas de conductors professionals. I especifica que en les taxes entre 0,81 i 0,86, o entre 0,51 i 0,56 respectivament, no s'arrestarà la persona però es sancionarà o derivarà el dossier a la Batllia en funció dels símptomes i les circumstàncies del control. La infracció penal pot suposar per al conductor professional una multa de 1.200 a 6.000 euros, dos anys de presó, fins a quatre anys de retirada del permís i inhabilitació per a l'exercici de la professió durant un màxim de quatre anys. Per a la resta de conductors la sanció va de 300 a 3.000 euros, la presó o arrest pot arribar a un any i la retirada del carnet, fins als tres anys. Les mateixes conseqüències penals s'apliquen per conduir sota l'efecte de les drogues.

Les proves amb taxes per sota de 0,57 i de 0,80 comportaran una sanció administrativa que la policia recorda pot incloure la suspensió del carnet de conduir durant un màxim de dos mesos i una sanció de 400 euros.