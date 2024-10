El bike park de Pal Arinsal obrirà la temporada d’esquí

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El bike park de Pal Arinsal obrirà tot l’any a partir d’aquesta temporada d’hivern durant els dies de funcionament de les pistes d’esquí, segons va anunciar ahir l’estació. Els riders tindran disponibles cinc circuits de la part baixa del parc “i sempre que les condicions meteorològiques i de neu ho permetin”, que formen 16 quilòmetres amb un desnivell de 700 metres. Els usuaris podran utilitzar el telecabina de la Massana per pujar fins a la Caubella durant l’hivern. Pal Arinsal destaca que el bike park estarà obert durant els caps de setmana de primavera i tardor quan finalitzi la temporada d’esquí i tornarà a obrir cada dia durant l’estiu. L’accés als circuits per als riders està inclòs a l’Andorra Pass i el Nord Pass i hi haurà tiquets de dia anomenats Bike Winter Day.