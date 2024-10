La xifra de visitants baixa un 2,6% al setembre

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra ha rebut 797.285 visitants durant el setembre que representen una caiguda del 2,6% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, i que es concreta en 21.426 menys, segons publica Estadística. Les dades del mes passat indiquen que la baixada més important s'ha registrat en el total de visitants espanyols, un 9% per sota de l'any anterior, amb 314.980 persones, que suposen una reducció de 31.295. El nombre de francesos és lleugerament superior al del setembre del 2023, amb 359.879, i augmenta el de visitants d'altres nacionalitats fins a 122.426, amb una pujada del 12% en sumar 13.077 persones més.

L'informe d'Estadística detalla que el descens més notable és d'excursionistes que no han fet nit al país. El global cau en 20.373 persones, fins a 448.072, i és més acusat entre els espanyols, amb una caiguda del 14,5%, que correspon a 18.021 visitants menys. En el cas dels excursionistes francesos han vingut 5.034 menys que fa un any però el nombre de turistes, els que s'han allotjat al Principat, hi ha un increment del 3,1% amb 1.826 més.

El nombre de turistes espanyols també s'ha reduït en passar de 222.080 a 208.806, i ha crescut la xifra d'excursionistes i turistes d'altres nacionalitats. En el cas dels que han fet nit al país han estat quasi 80.000 persones, un augment del 15%, i els excursionistes ascendeixen a 42.552, un 6,7% més que el setembre del 2023.

El perfil del visitant mostra que un 46,5% han estat famílies, mentre que fa un any la majoria van ser parelles, amb un 45% del total. El tram d'edat dels 45 a 64 anys concentra el percentatge més elevat de visitants de manera global i també per a totes les procedències, tant espanyols, com francesos i altres nacionalitats. En aquest cas representa un 46,7%. I la motivació que porta els estrangers a visitar Andorra han estat les compres en un 68,6% dels casos, que es concreta en un 84% per als excursionistes i quasi un 52% per als turistes.