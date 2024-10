Andorra Telecom presenta una nova experiència immersiva a la Fira

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Telecom presentarà la instal·lació 'Calidoscopi', una experiència visual i sonora que combina l'ús de miralls i projeccions digitals per crear un entorn on el temps i l'espai es dilueixen, oferint un viatge de minut i mig a través de la història i el futur de les telecomunicacions. L'espai, dissenyat per acollir fins a sis persones per sessió, crea una sensació d'il·limitat gràcies a l'ús de superfícies reflectants i projeccions audiovisuals dinàmiques.

"Volem apropar-nos a la ciutadania d’una manera diferent, oferint una experiència compartida que capturi la màgia de la tecnologia i la nostra evolució com a empresa. Estem segurs que aquest viatge serà una experiència inoblidable per a tothom", ha afirmat Xavier Agulló, responsable de màrqueting d’Andorra Telecom.