El 14è Saló del Videojoc serà inclusiu i totalment accessible

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La 14a edició del Saló del Videojoc serà inclusiva i accessible per a tothom. Andorra Telecom, l’empresa organitzadora, ha preparat diferents mesures perquè les persones amb capacitats especials també puguin gaudir de l’esdeveniment. S’habilitarà una zona de tranquil·litat per aquelles persones amb alguna discapacitat cognitiva per tal que puguin descansar en cas que se sentin estressades, s’instal·larà una zona d’accessibilitat amb jocs per a persones discapacitades, es repartiran fulls informatius de lectura fàcil i es posarà a disposició d’una persona d’acompanyament. El saló disposarà de 80 espais de joc, es podran provar les ulleres Apple Vision Pro i hi haurà una simulació del joc Rocket League amb vehicles teledirigits. La proposta se celebrarà del 8 al 10 de novembre al Prat del Roure d’Escaldes Engordany.