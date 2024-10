El sotscap del grup de fronteres de la policia es forma a l'aeroport de Barcelona

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El sergent Bruno Queirós, sotscap del grup de fronteres de la policia, ha fet una estada de formació amb la policia nacional espanyola a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat sobre la gestió operativa de fronteres, segons informa el cos de seguretat. L'estada s'ha fet durant una setmana aquest mes i és la primera vegada que un policia andorrà realitza pràctiques professionals amb aquest cos espanyol en una frontera aèria de primer nivell, indica el servei d'ordre en un comunicat.

L'activitat formativa era per a comandaments intermedis i es centrava a conèixer les funcions i processos de control que fan els diferents grups de la unitat de fronteres del cos espanyol. La policia explica que el sergent andorrà ha intervingut amb els seus homòlegs en el control i verificació de documentació, la detecció de documentació falsa, els controls d'immigració i els relatius a l'entrada de mercaderia sensible, estupefaents i divises. El cos de seguretat recalca que aquestes tasques "esdevenen especialment d'interès de cara a la posada en marxa, en el futur, de l'heliport nacional, una infraestructura que requerirà controls policials de viatgers i equipatges".

El servei d'ordre destaca que el sergent ha pogut copsar com s'efectuen els procediments de denegació d'entrada en fronteres aèries de l'espai Schengen i observar els protocols de demandes d'asil. Peticions de persones que al·leguen estar perseguides, que hi ha risc per a la seva vida i per a la integritat física, i d'altres que provenen de països o zones de conflicte que sol·liciten protecció internacional, exposa el comunicat.