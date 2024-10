El Saló del videojoc serà inclusiu

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La 14a edició del Saló del videojoc serà inclusiva i accessible per a tothom. Andorra Telecom, l'empresa organitzadora, ha preparat diferents mesures perquè les persones amb capacitats especials també puguin gaudir de l'esdeveniment. S'habilitarà una zona de destranquil·litat per aquelles persones amb alguna discapacitat cognitiva per tal que puguin descansar en cas que se sentin estressades, s'instal·larà una zona d'accessibilitat amb jocs per persones discapacitades, es repartiran fulls informatius de lectura fàcil i es posarà a disposició una persona d'acompanyament en cas que ho demanin. El saló disposarà de 80 espais de joc, es podran provar les ulleres Apple Vision i hi haurà una simulació del joc Rocket League amb vehicles teledirigits. La proposta se celebrarà del 8 al 10 de novembre al Prat del Roure d'Escaldes.

"Volem que sigui un saló inclusiu i que tothom el pugui gaudir", afirma el director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal. La companyia de telecomunicacions ha prestat especial atenció en aquest col·lectiu perquè ells puguin visitar-lo i jugar-hi. De fet, la companyia està fent una formació als treballadors que acolliran els visitants perquè els puguin fer un acompanyament per tot l'espai. A més d'això, hi haurà tota una sèrie de jocs preparats per a persones que tenen un problema sensorial perquè "puguin gaudir jugant", ha remarcat el director general. Qualsevol persona que visiti el saló els podrà provar perquè "volem que tothom provi com és jugar amb una discapacitat i que es posin a la seva pell", ha especificat la responsable de RSE, Patrocinis i Premsa, Inés Martí. "No deixem a ningú endarrere i això és molt important", ha valorat el cònsol menor d'Escaldes, Quim Dolsa, sobre la inclusió.

Hi haurà també una zona de descans perquè les persones amb discapacitat cognitiva puguin relaxar-se en cas que se sentin estrassades i es repartiran fulls informatius pels qui tenen problemes a identificar espais per tal que no se sentin desorientats. Tot aquest conjunt de mesures "és un primer pas" que fa la companyia de la mà amb altres associacions com l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional d'Andorra(AMIDA), l'Associació per la Síndrome de Down d'Andorra (ASDA), entre d'altres, ha detallat Martí. Aquests col·lectius analitzaran aquesta posada en marxa de les iniciatives per millorar de cara a futures edicions.

Durant tres dies els visitants tindran l'oportunitat de provar i jugar amb les últimes novetats dels videojocs actuals del mercat. En total hi haurà 80 punts de joc i s'establirà un temps determinat per poder experimentar-los. A més de les consoles, també hi haurà altres elements tecnològics. I és que una de les grans novetats d'aquesta edició seran les ulleres Apple Vision Pro. Es tracta d'un dispositiu de realitat mixta dissenyat, desenvolupat i comercialitzat per Apple Inc, que no ha estat gens fàcil d'adquirir per Andorra Telecom. "Les pots comprar als Estats Units o que te les facin arribar en algun país, ells delimiten com volen que es faci efectiva la distribució de les ulleres i en alguns països no et faciliten rebre-les i ha sigut difícil de comprar-les", ha explicat Nadal, que ha afegit: "A França hi ha un distribuïdor que les ha aconseguit fer arribar, hem mogut tots els fils que hem pogut fins que les hem pogut adquirir". Aquest giny està molt cotitzat perquè "és el futur dels jocs immersius, jugues amb realitat augmentada", ha destacat el responsable de l'esdeveniment.

Una altra novetat serà la possibilitat d'experimentar el joc Rocket League, però fora de la pantalla. S'habilitarà un petit escenari que escenificarà el camp de joc de l'arcade, però en aquest cas seran dos contrincants que s'enfrontaran amb vehicles teledirigits.

El saló va destinat als amants de les màquines recreatives, però també es busca que acompanyants i les famílies gaudeixin durant la seva estada. "Ara mateix és oci sí, però això pot derivar en una feina, el món està canviant i l'analògic s'està quedant enrere, aviat estarem el 2025 i anem cap a un món nou i no ens ha de fer por, hem d'aprofitar les noves eines", ha comentat Dolsa, que ha agregat que "hem de portar el màxim d'eines possibles perquè la gent s'integri".

Enguany es farà un petit homenatge al creador de Bola de Drac, Akira Toriyama, que va traspassar l'1 de març. "És veritat que no és un videojoc, però és una figura molt important en el món dels videojocs i dels còmics, té un reconeixement molt fort internacionalment i hem volgut recollir-lo en el saló", ha esmentat Nadal. En tot el recinte s'instal·laran diferents panells explicatius sobre la seva figura.