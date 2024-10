Rescatat un jove que havia caigut al riu als Cortals d'Encamp

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els bombers han rescatat un jove de 29 anys que ha caigut per un terraplè als Cortals d'Encamp. L'home ha patit lesions lleus i ha estat traslladat a l'hospital en helicòpter.

El cap de guàrdia del cos ha explicat que han estat avisats a les 12.40 hores per un familiar de l'accidentat, que estava passejant per la zona i ha anat a parar a la part més baixa, on està el riu. Dos agents del Grup de Rescat de Muntanya (GRM) han tret l'home amb l'helicòpter del punt on ha estat trobat caminant fora de l'aigua. El cap de guàrdia ha indicat que s'ha fet servir el suport de l'helicòpter per la dificultat per accedir a aquell indret dels Cortals encampadans i per fer la intervenció amb rapidesa i evitar la hipotèrmia, ja que el jove estava mullat.