L'estand de FEDA a la Fira se centrarà en el desenvolupament sostenible

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’estalvi energètic, el foment de les fonts d’energia renovable i la mobilitat sostenible seran els eixos vertebradors de l’estand de FEDA per la Fira d'Andorra la Vella. Sota el lema “El teu Univers transforma”, les persones visitants es veuran immerses en un seguit de reptes que hauran de superar en l’espai central de l’estand, explica FEDA. La Solarina, la millor amiga de la sostenibilitat, la mobilitat sostenible, la transició energètica i de les energies renovables, els acompanyarà al llarg del recorregut.

L’espai de FEDA, que estarà en el pavelló central de la Fira, comptarà també amb un racó d’informació per a empreses, una novetat d’aquesta edició per ajudar a les organitzacions del país a avaluar quines accions fan per ser més sostenibles i com FEDA pot ajudar-les en aquest aspecte. L'estand també comptarà amb un joc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU, on tothom tindrà premi.

FEDA remarca que la creació de l’espai i dels reptes plantejats en l’estand han estat planificats tenint en compte criteris de sostenibilitat i remarcant la necessitat que els materials que s’hi empressin fossin reciclables. Per primer cop, s’ha fet el càlcul de la petjada de carboni de l’estand, amb l’objectiu d’anar-la reduint cada vegada més, informa FEDA.